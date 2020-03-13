Бывший российский хоккеист и помощник тренера «Амура» Александр Юдин недоволен решением «Спартака» и «Динамо» провести остаток серии при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

«Конечно, неправильно. Пускай весь мир боится этого вируса! Он же давно был, лет 20 назад. Не надо идти по пути Европы. Это же не новый вирус. Он был описан уже тогда в школьных учебниках. Пусть они сами друг у друга бизнес отнимают. У нас должно быть все по-другому.

Русский народ не боится ничего, нам не надо жить, как европейцы или азиаты. Мы должны жить сами по себе, у нас свой менталитет. У меня такое ощущение, что это все диктует Америка. Мало у нас в правительстве настоящих русских», – сказал Sport24 49-летний Юдин.

«Динамо» победило «Спартак» со счетом 4-2 в серии и сыграет с ЦСКА.

Юдин – вице-чемпион мира 2002 года, считается первым русским тафгаем. Сейчас работает помощником главного тренера в «Амуре».

В Москве указом мэра запрещено проводить мероприятия с участием 5 тысяч человек и больше из-за угрозы распространения коронавируса.

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