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«Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ из-за коронавируса

«Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Eurosport

45 мин. назад

Петербургский СКА остался без соперника в полуфинале Западной конференции.

Финский «Йокерит» объявил об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Кубка Гагарина.

Решение было принято руководством клуба на основе инструкций правительства Финляндии относительно мер по борьбе с распространением коронавируса.

«Йокерит» должен был сразиться во втором раунде с петербургским СКА. Первый матч серии был намечен на 17 марта.

  • В первом раунде финны прошли ярославский «Локомотив» (4-2).
  • Среди участников второго раунда только «Сибирь» пока не закрыла доступ на домашние матчи для зрителей.
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