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«Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Петербургский СКА остался без соперника в полуфинале Западной конференции.
Финский «Йокерит» объявил об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Кубка Гагарина.
Решение было принято руководством клуба на основе инструкций правительства Финляндии относительно мер по борьбе с распространением коронавируса.
«Йокерит» должен был сразиться во втором раунде с петербургским СКА. Первый матч серии был намечен на 17 марта.
- В первом раунде финны прошли ярославский «Локомотив» (4-2).
- Среди участников второго раунда только «Сибирь» пока не закрыла доступ на домашние матчи для зрителей.