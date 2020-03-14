«Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Финский «Йокерит» объявил об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Кубка Гагарина.

Решение было принято руководством клуба на основе инструкций правительства Финляндии относительно мер по борьбе с распространением коронавируса.

«Йокерит» должен был сразиться во втором раунде с петербургским СКА. Первый матч серии был намечен на 17 марта.

В первом раунде финны прошли ярославский «Локомотив» (4-2).

Среди участников второго раунда только «Сибирь» пока не закрыла доступ на домашние матчи для зрителей.

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