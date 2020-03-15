Талисман «Динамо» подарил Тиллю Линдеманну клубный свитер
Музыкант выступил с концертом на «ВТБ Арене» – вотчине бело-голубых.
Синий Волк, талисман московского «Динамо», встретился с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном, который давал сольный концерт в Москве.
Волк увиделся с 57-летним музыкантом на «ВТБ Арене» перед выступлением и вручил Линдеманну клубный свитер с его фамилией и номером 15.
- Линдеманн дал в Москве два концерта, чтобы не нарушать запрет мэра Сергея Собянина о недопустимости проведения публичных мероприятий на 5 тысяч человек и больше.
- Меры приняты в соответствии с пандемией коронавируса.
- Розыгрыш Кубка Гагарина пока не приостановлен, хотя «Йокерит» объявил о снятии с турнира.
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