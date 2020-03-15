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Талисман «Динамо» подарил Тиллю Линдеманну клубный свитер

Талисман «Динамо» подарил Тиллю Линдеманну клубный свитер
Eurosport

21 мин. назад

Музыкант выступил с концертом на «ВТБ Арене» – вотчине бело-голубых.

Синий Волк, талисман московского «Динамо», встретился с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном, который давал сольный концерт в Москве.

Волк увиделся с 57-летним музыкантом на «ВТБ Арене» перед выступлением и вручил Линдеманну клубный свитер с его фамилией и номером 15.

  • Линдеманн дал в Москве два концерта, чтобы не нарушать запрет мэра Сергея Собянина о недопустимости проведения публичных мероприятий на 5 тысяч человек и больше.
  • Меры приняты в соответствии с пандемией коронавируса.
  • Розыгрыш Кубка Гагарина пока не приостановлен, хотя «Йокерит» объявил о снятии с турнира.

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