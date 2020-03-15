Синий Волк, талисман московского «Динамо», встретился с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном, который давал сольный концерт в Москве.

Волк увиделся с 57-летним музыкантом на «ВТБ Арене» перед выступлением и вручил Линдеманну клубный свитер с его фамилией и номером 15.

Линдеманн дал в Москве два концерта, чтобы не нарушать запрет мэра Сергея Собянина о недопустимости проведения публичных мероприятий на 5 тысяч человек и больше.

Меры приняты в соответствии с пандемией коронавируса.

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