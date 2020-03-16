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«Барыс» вслед за «Йокеритом» снялся с Кубка Гагарина из-за коронавируса
Срочно нужна реакция от руководства КХЛ.
«Барыс» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина перед вторым раундом из-за чрезвычайного положения и ограничений, введенных в Казахстане после объявления пандемии коронавируса.
О решении сообщается на официальном сайте клуба. «В связи с Указом Президента Республики Казахстан Токаева К. К. о введении с 15 марта по 15 апреля 2020 года на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий, «Барыс» не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ на территории Республики Казахстан.
Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона-2019/2020», – говорится в заявлении.
- «Барыс» должен был сыграть с «Сибирью».
- Ранее по аналогичным причинам с розыгрыша плей-офф КХЛ снялся финский «Йокерит».
- КХЛ не выступала с официальными комментариями по ситуации.
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