«Барыс» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина перед вторым раундом из-за чрезвычайного положения и ограничений, введенных в Казахстане после объявления пандемии коронавируса.

О решении сообщается на официальном сайте клуба. «В связи с Указом Президента Республики Казахстан Токаева К. К. о введении с 15 марта по 15 апреля 2020 года на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий, «Барыс» не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ на территории Республики Казахстан.

Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона-2019/2020», – говорится в заявлении.

«Барыс» должен был сыграть с «Сибирью».

Ранее по аналогичным причинам с розыгрыша плей-офф КХЛ снялся финский «Йокерит».

КХЛ не выступала с официальными комментариями по ситуации.

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