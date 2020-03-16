Хоккеист системы «Барыса» Дамир Рыспаев прокомментировал введенные правительством Казахстана меры по борьбе с COVID-19 и в шутку пообещал вызвать коронавирус на ринг.

«У меня все супер. Конечно, у нас есть определенные ограничения, как и везде. Это касается массовых мероприятий, заведений, торговых центров, школ, университетов. Все дома, все домашние. Но никакой паники нет. Все живут сегодняшним днем, стараются побыть с родными.

Если бы коронавирус материализовался, я бы с удовольствием вышел с ним на ринг. Я бы указал ему на его место, он бы так сильно не возбудился и не донимал бы людей. Жаль, что он не материален», – цитирует 24-летнего Рыспаева «Чемпионат».

«Барыс» официально снялся с розыгрыша Кубка Гагарина-2019/20.

Во втором раунде казахстанский клуб должен был сыграть с «Сибирью».

«Барыс» вслед за «Йокеритом» снялся с Кубка Гагарина из-за коронавируса

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