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«Я бы указал ему на его место». Хоккеист «Барыса» пошутил, что вызвал бы коронавирус на ринг

«Я бы указал ему на его место». Хоккеист «Барыса» пошутил, что вызвал бы коронавирус на ринг
Eurosport

35 мин. назадОбновлено 34 мин. назад

Идея стартапа для Хабиба и других бойцов MMA.

Хоккеист системы «Барыса» Дамир Рыспаев прокомментировал введенные правительством Казахстана меры по борьбе с COVID-19 и в шутку пообещал вызвать коронавирус на ринг.

«У меня все супер. Конечно, у нас есть определенные ограничения, как и везде. Это касается массовых мероприятий, заведений, торговых центров, школ, университетов. Все дома, все домашние. Но никакой паники нет. Все живут сегодняшним днем, стараются побыть с родными.

Если бы коронавирус материализовался, я бы с удовольствием вышел с ним на ринг. Я бы указал ему на его место, он бы так сильно не возбудился и не донимал бы людей. Жаль, что он не материален», – цитирует 24-летнего Рыспаева «Чемпионат».

  • «Барыс» официально снялся с розыгрыша Кубка Гагарина-2019/20.
  • Во втором раунде казахстанский клуб должен был сыграть с «Сибирью».

«Барыс» вслед за «Йокеритом» снялся с Кубка Гагарина из-за коронавируса

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