Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов раскритиковал решение «Барыса» и «Йокерита» сняться с Кубка Гагарина-2019/20 из-за пандемии коронавируса и мер, принятых правительствами Казахстана и Финляндии.

– Вам мешает тренироваться то, что пока нет никакого решения лиги?

– Естественно, это мешает. У ребят настроение совсем другое. Но раз решения нет – надо работать.

– Как вы относитесь к тому, что два клуба уже снялись?

– Надо выгнать их из лиги, да и все. Чего они снимаются?

– Как продолжать, если «Динамо» будет рубиться с ЦСКА, а СКА спокойно ждать победителя две недели?

– У нас ведь есть иностранные клубы. И эта ситуация не каждый год повторяется. Я поздравил, например, Заварухина уже с выходом в финал.

– Если будет принято решение продолжать, но без зрителей?

– Без зрителей не очень хорошо играть. Это как тренировочный матч. Но у нас же нет такого количества больных, которые так сильно бы влияли. Что теперь, давайте всю страну закроем? И ничего делать не будем. Пойдем по домам.

– Два клуба снялись, и есть данные, что могут поменять формат плей-офф.

– Это же КХЛ решать будет. Нам-то главное – доиграть этот чемпионат. Его надо доиграть. Те команды, которые снялись – они ведь из других государств. У них закрыли границы. Туда и команда соперника не может прилететь, и судьи не могут.

– Известно, что многие иностранцы нервничают насчет того, как им возвращаться домой. Есть ли эта проблема в «Динамо»?

– Они, по-моему, все время нервничают, эти иностранцы. Потому они и иностранцы, – заявил 69-летний Крикунов в интервью «Спорт-Экспрессу».

В первом раунде Кубка Гагарина «Динамо» прошло «Спартак» и во втором круге сыграет с ЦСКА.

Из-за снятия «Йокерита» и «Барыса» соперников лишились СКА и «Сибирь».

КХЛ официально не комментировала снятие сразу двух клубов.

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