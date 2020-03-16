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Путин наградил президента ФХР Ротенберга званием Героя Труда за строительство Крымского моста
Это самый большой мост в России.
Президент России Владимир Путин наградил Аркадия Ротенберга званием Героя Труда, сообщает официальный сайт правовой информации РФ.
Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Ротенберг получил почетное звание «за большой вклад в строительство Крымского моста и многолетнюю добросовестную работу».
- Крымский мост – самый большой в России, он соединяет Керченский полуостров с Таманским полуостровом.
- Общая стоимость проекта составила 227 миллиардов рублей.
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