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Путин наградил президента ФХР Ротенберга званием Героя Труда за строительство Крымского моста

Путин наградил президента ФХР Ротенберга званием Героя Труда за строительство Крымского моста
Eurosport

1 час назад

Это самый большой мост в России.

Президент России Владимир Путин наградил Аркадия Ротенберга званием Героя Труда, сообщает официальный сайт правовой информации РФ.

Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Ротенберг получил почетное звание «за большой вклад в строительство Крымского моста и многолетнюю добросовестную работу».

  • Крымский мост – самый большой в России, он соединяет Керченский полуостров с Таманским полуостровом.
  • Общая стоимость проекта составила 227 миллиардов рублей.

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