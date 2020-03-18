«Ак Барс» призвал КХЛ завершить сезон, клуб хочет сняться с Кубка Гагарина

Участник второго раунда плей-офф КХЛ «Ак Барс» призвал лигу досрочно завершить сезон без определения победителя Кубка Гагарина.

«В настоящий момент чрезвычайные меры по нераспространению вируса, принимаемые правительством России, исключают возможность полноценного тренировочного процесса, поскольку его продолжение подвергает большому риску заражения игроков, персонал и их семей. Кроме того, иностранные игроки и тренеры обратились с настоятельной просьбой о возвращении к семьям и близким домой в Белоруссию, Латвию, Канаду, Швецию и Финляндию, и мы не имеем морального права им отказать в этом.

В случае проведения плей-офф без болельщиков команд, спортивная составляющая турнира будет отсутствовать и снизит до минимального уровня чувство ценности победы в чемпионате КХЛ. Хоккейный клуб «Ак Барс» обратился в КХЛ с просьбой об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона без определения обладателя Кубка Гагарина», – говорится в заявлении на сайте команды.

«Ак Барс» должен сыграть с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Ранее от продолжения борьбы в плей-офф отказались «Барыс» и «Йокерит».

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