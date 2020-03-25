Руководство КХЛ объявило об отмене оставшейся части сезона из-за пандемии коронавируса. Ранее розыгрыш Кубка Гагарина был приостановлен после первого раунда.

«Продолжение чемпионата в летний период крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне. При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критично позднюю дату, а также сокращать количество игр в чемпионате. Более того, 18 клубов Лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к сезону-2020/2021.

Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ. Также совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/2021, после чего Лига приступит к подготовке календаря. Информация по чемпионату Молодежной хоккейной лиги сезона-2019/2020 будет опубликована отдельно», – говорится в заявлении.

«К сожалению, мы вынуждены досрочно завершить сезон, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов. – Это решение далось нелегко. Уверен, что все болельщики вместе с нами хотели увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Однако в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов, и, конечно, болельщиков. Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей.

Решение вопроса нельзя было откладывать, всем участникам чемпионата нужна определенность для того, чтобы строить дальнейшие планы. Лига должна была принять взвешенное решение и объявить всем правила игры».

Из-за мер, принятых правительственными органами Финляндии и Казахстана, с розыгрыша Кубка Гагарина снялись «Йокерит» и «Барыс».

Обладатель Кубка Гагарина-2018/19 – ЦСКА.

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