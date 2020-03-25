Российский защитник Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за кокаин

Международная федерация хоккея (IIHF) на 15 месяцев дисквалифицировала российского хоккеиста Кирилла Дьякова за кокаин.

Игрок сдал положительный допинг-тест еще 2 ноября 2019 года после игры «Адмирала» со «Спартаком» в КХЛ – у него в крови нашли кокаин. 9 декабря спортсмену сообщили результаты тестирования, а через неделю «Адмирал» расторг контракт с Дьяковым.

В организации посчитали, что вещество попало в организм хоккеиста во внесоревновательный период, а значит не с целью улучшения спортивных показателей – именно поэтому срок бана сравнительно небольшой, 15 месяцев. Дьяков не подал апелляцию и будет отстранен до 2 февраля 2021 года, сообщается на сайте IIHF.

«Попало ли вещество в его организм непреднамеренно? Сто процентов. Кирилл ждет следующего сезона. Дисквалификация закончится, он будет тренироваться и играть», – цитирует агента игрока Александра Черных РИА «Новости».

Дьяков также играл за «Югру», «Торпедо», «Ладу», «Нефтехимик» и «Кузню».

КХЛ объявила об отмене оставшейся части сезона из-за пандемии.

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