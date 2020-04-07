К 26 годам хоккеист «Трактора» Ярослав Косов выиграл три Кубка Гагарина в двух разных клубах – в «Металлурге» и «Ак Барсе». Также он играл за «Спартак» и «Нефтехимик», но главная победа – жена.

Татьяна сопровождала любимого во время всех переходов. Она занимается воспитанием дочери и уделяет внимание культуре тела – занимается фитнесом и дает подписчикам советы.

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