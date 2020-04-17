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Чемпион мира Марков завершил карьеру

Чемпион мира Марков завершил карьеру
Eurosport

1 час назад

Защитнику в этом году 42 – пора проводить больше времени с семьей.

Бывший защитник сборной России и «Монреаля» Андрей Марков завершил карьеру.

«Андрей принял решение закончить свое славное выступление, которое начал 25 лет назад. В декабре ему исполнится 42 года. У Андрея пятеро детей. Нужно быть почаще дома», – сказал агент хоккеиста Сергей Исаков РБК.

  • Марков – чемпион мира-2008 в составе сборной России, участник трех Олимпиад (2006, 2010, 2014), обладатель Кубка Гагарина-2018 с «Ак Барсом».
  • Андрей выступал за канадский «Монреаль» с 2000 по 2017 годы. Он отыграл 990 матчей регулярного чемпионата и набрал 572 (119+453) очка.
  • Последний сезон в карьере Марков отыграл за ярославский «Локомотив».

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