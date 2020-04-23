Александр Овечкин
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Александр Великий может вернуться в КХЛ.
Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал возможное возвращение Александра Овечкина.
«С Сашей у нас хорошие отношения, в прошлом году он помог мне своими советами. Благодаря его оценке совет директоров услышал мою позицию по поводу приобретения Дмитрия Яшкина.
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Что касается того, готов ли Овечкин приехать в «Динамо». В одном интервью он уже говорил о том, что он хотел бы доиграть в «Динамо», но в современном мире предсказуемость – вещь эксклюзивная. Будем ли конкурировать с «Вашингтоном» в следующем году? Мы попробуем побороться с «Вашингтоном» за Сашу», – заявил Кровопусков.
- Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2020/21.
- Овечкин перешел в «Вашингтон» из «Динамо» в 2005 году. В 2018-м Александр выиграл Кубок Стэнли.
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