Александр Великий может вернуться в КХЛ.

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал возможное возвращение Александра Овечкина.

«С Сашей у нас хорошие отношения, в прошлом году он помог мне своими советами. Благодаря его оценке совет директоров услышал мою позицию по поводу приобретения Дмитрия Яшкина.

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Что касается того, готов ли Овечкин приехать в «Динамо». В одном интервью он уже говорил о том, что он хотел бы доиграть в «Динамо», но в современном мире предсказуемость – вещь эксклюзивная. Будем ли конкурировать с «Вашингтоном» в следующем году? Мы попробуем побороться с «Вашингтоном» за Сашу», – заявил Кровопусков.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2020/21.

Овечкин перешел в «Вашингтон» из «Динамо» в 2005 году. В 2018-м Александр выиграл Кубок Стэнли.

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