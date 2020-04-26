Капризов – победитель Олимпиады в Пхёнчхане-2018 в составе сборной России, автор золотой шайбы в овертайме финала.

На драфте НХЛ 2015 года Капризов был выбран клубом «Миннесота Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером.