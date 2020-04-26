Кирилл Капризов, ЦСКА
Фото: Getty Images
Будущему игроку «Миннесоты» преподнесли оригинальный презент.
Хоккеист ЦСКА Кирилл Капризов, которому 26 апреля стукнуло 23 года, получил необычный подарок – спортсмену из сборной России преподнесли овцу.
«Самый сильный подарок. Спасибо моим друзьям. Назвали Катей», – написал Капризов в инстаграме, опубликовав фото с овечкой.
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- Капризов – победитель Олимпиады в Пхёнчхане-2018 в составе сборной России, автор золотой шайбы в овертайме финала.
- Кирилл выступает за московский ЦСКА.
- На драфте НХЛ 2015 года Капризов был выбран клубом «Миннесота Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером.
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