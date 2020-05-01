Софья Красовская
Фото: Eurosport
Недавно Александр Романов сделал любимой предложение.
Софья Красовская выложила фото с огромным букетом и сообщила, что согласилась на предложение руки и сердца. Избранник 19-летней гимнастки, которая побеждала на юношеских турнирах – хоккеист ЦСКА Александр Романов.
В 2018 году Романов был задрафтован «Монреалем» и скоро наверняка отправится в НХЛ, а прекрасная Софья, разумеется, поедет с ним.
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