Недавно Александр Романов сделал любимой предложение.

Софья Красовская выложила фото с огромным букетом и сообщила, что согласилась на предложение руки и сердца. Избранник 19-летней гимнастки, которая побеждала на юношеских турнирах – хоккеист ЦСКА Александр Романов.

В 2018 году Романов был задрафтован «Монреалем» и скоро наверняка отправится в НХЛ, а прекрасная Софья, разумеется, поедет с ним.

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