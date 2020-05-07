КХЛ не будет определять чемпиона регулярки и обладателя Кубка Гагарина-2020

Логичное и правильное решение.

Континентальная хоккейная лига не будет определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина после отмены части сезона из-за пандемии коронавируса.

«В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона 2019/2020 и призеров чемпионата КХЛ, не существует», – говорится в официальном заявлении.

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Места с первого по восьмое (технически единое место) в алфавитном порядке заняли команды, вышедшие в полуфиналы конференций: «Ак Барс», «Барыс», «Динамо», «Йокерит», «Салават Юлаев», «Сибирь», СКА и ЦСКА.

«Уверен, что в сложившейся ситуации Лига приняла взвешенное и единственно верное решение, отвечающее спортивному принципу, – заявил президент КХЛ Алексей Морозов. – Впервые чемпионат КХЛ пришлось сначала прервать, а затем и завершить. Это было тяжелое, но вынужденное решение, продиктованное необходимостью сохранения здоровья людей.

Несмотря на досрочное завершение чемпионата, мы должны были подвести его итоги. Все восемь команд, прошедшие во второй раунд плей-офф, находились в равных условиях и в равной степени претендовали на Кубок Гагарина. Именно поэтому, соблюдая спортивный принцип, мы решили присвоить всем указанным командам единое место один-восемь, расположив их в итоговой таблице в алфавитном порядке».

Из-за мер, принятых правительственными органами Финляндии и Казахстана, с розыгрыша Кубка Гагарина снялись «Йокерит» и «Барыс».

Обладатель Кубка Гагарина-2018/19 – ЦСКА.

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