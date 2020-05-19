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Бывший комментатор Eurosport Еронко назначен ассистентом генменеджера «Авангарда»

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Игорь Еронко

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

Игорь переходит от теоретической части хоккея к практической. Удачи!

Спортивный журналист и бывший комментатор Eurosport Игорь Еронко назначен ассистентом генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова.

О назначении сообщается на официальном сайте клуба.

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«Я очень рад тому, что перехожу от теоретической части хоккея к практической. Игорь Никитин однажды едко меня осадил, отметив, что есть теоретики, с которыми он нередко, впрочем, соглашается, а есть – практики. И разница огромная. Попробовать себя на другой стороне – это просто прекрасно.

Я прихожу в топ-клуб, где цель только одна – Кубок Гагарина. И у меня огромный спектр задач. Каждая из которых очень мне интересна. Глобальная стратегическая цель нашего клуба – 13 собственных воспитанников в обойме команды КХЛ к 2023 году. 13 человек, прошедших через нашу систему. Это особенно актуально в рамках жесткого потолка зарплат. Я прекрасно понимаю, что добиться этого будет крайне сложно.

Собственно, первоочередная моя задача – выстроить взаимодействия внутри клубной системы так, чтобы парни из Академии «Авангарда» заимели прямую дорогу в команду КХЛ. Помимо этого я буду помогать Алексею Волкову во всем, что касается именно основной команды. Прежде всего это будет аналитика. Причем глубокая аналитика. Работы будет много, но я ее никогда не боялся и не боюсь», – заявил Еронко.

  • Игорь комментировал НХЛ на телеканале Eurosport.
  • В 2018 году Еронко получил премию лучшему журналисту КХЛ.

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