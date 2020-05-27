Пелагея и Иван Телегин
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В ближайшее время будет назначена дата первого заседания.
Заслуженная артистка России Пелагея подала на развод с хоккеистом ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным.
33-летняя певица официально подтвердила расставание с мужем в декабре 2019-го, но супруги оставались в зарегистрированных отношениях. Теперь, по данным StarHit, Пелагея подала документы на расторжение брака с 28-летним Телегиным. В ближайшее время будет назначена дата первого заседания.
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Отмечается, что певица обратилась на судебый участок – следовательно, некоторые вопросы будут решаться с помощью адвокатов. Речь может идти об уплате алиментов или разделе имущества.
После разрыва с Пелагеей Телегин стал встречаться с бизнес-леди Марией Гончар. Пара живет в загородном доме.
- Телегин и Пелагея поженились в 2017 году.
- У хоккеиста и певицы растет дочь Таисия, Пелагея родила ее в возрасте 30 лет.