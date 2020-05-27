Тест: вспомни всех победителей Кубка Гагарина

Тест Eurosport
Фото: Eurosport
Скучаем по русскому хоккею и ждем возвращения.
Руководство КХЛ не стало рисковать и досрочно завершило сезон, не определив чемпиона в 2020-м. Поэтому пора вспомнить всех героев прошлых розыгрышей – кто привозил в свой город Кубок Гагарина?
КХЛ
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9 ЧАСОВ НАЗАД
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КХЛ
Бывший комментатор Eurosport Еронко назначен ассистентом генменеджера «Авангарда»
19/05/2020 В 12:19
КХЛ
КХЛ не будет определять чемпиона регулярки и обладателя Кубка Гагарина-2020
07/05/2020 В 09:07