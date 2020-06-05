Тренер молодежки уходит на повышение.

Валерий Брагин в ближайшее время возглавит сборную России по хоккею.

Информация появилась в распоряжении Sport24. В штаб Брагина в национальной команде войдут Алексей Жамнов (сейчас – генеральный менеджер «Спартака»), Александр Бойков (ассистент Брагина в молодежной сборной) и Рашит Давыдов (тренер вратарей СКА и сборной России).

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Также 64-летний менеджер станет главным тренером СКА.

В данный момент тренером СКА и сборной России числится Алексей Кудашов.

Брагин возглавляет молодежку – при нем команда выиграла золото (2011), а также три серебра и две бронзы.

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