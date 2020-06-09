Максим Сушинский
Фото: Getty Images
Экс-хоккеист отрицает участие в преступных схемах.
Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский подозревается в отмывании денег.
Экономическая полиция Санкт-Петербурга сегодня, 9 июня, провела около 30 обысков у бизнесменов, которых подозревают в обналичивании денег через официального дилера «Мерседеса» – автомобильный салон «Авангард», принадлежащий Сушинскому.
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Сам Максим утверждает, что не имеет отношения к грязным схемам – он предположил, что его пытается подставить кто-то из клиентов. «Это мой основной бизнес, бред какой-то, зачем мне понадобилось бы что-то отмывать. Через финмониторинг видны все наши сделки», – цитирует Сушинского «Фонтанка».
- Сушинский – чемпион мира 2008 года в составе сборной России.
- Он завершил карьеру в 2013-м.
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