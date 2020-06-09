Хоккей
КХЛ

«Фонтанка»: к Сушинскому пришли с обысками по подозрению в финансовых махинациях

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Максим Сушинский

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 31 минут

Экс-хоккеист отрицает участие в преступных схемах.

Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский подозревается в отмывании денег.

Экономическая полиция Санкт-Петербурга сегодня, 9 июня, провела около 30 обысков у бизнесменов, которых подозревают в обналичивании денег через официального дилера «Мерседеса» – автомобильный салон «Авангард», принадлежащий Сушинскому.

НХЛ

Панарин: «Некоторые считают, что счастье жителей России достижимо при нынешней системе, а я – нет»

05/06/2020 В 21:50

Сам Максим утверждает, что не имеет отношения к грязным схемам – он предположил, что его пытается подставить кто-то из клиентов. «Это мой основной бизнес, бред какой-то, зачем мне понадобилось бы что-то отмывать. Через финмониторинг видны все наши сделки», – цитирует Сушинского «Фонтанка».

  • Сушинский – чемпион мира 2008 года в составе сборной России.
  • Он завершил карьеру в 2013-м.

Эпидемия испанки била по Кубку Стэнли. Игроков финальной серии госпитализировали во время матча

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Хоккей

Фетисов: «Слава богу, моя дочка учится в Америке. Получит образование, которое конкурентно»

04/06/2020 В 16:21
Чемпионат мира

20 лет назад стартовал первый ЧМ по хоккею в России. Худший для сборной с Буре

29/04/2020 В 08:02
По теме
ХоккейКХЛМаксим Сушинский
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

НХЛ

Панарин: «Некоторые считают, что счастье жителей России достижимо при нынешней системе, а я – нет»

05/06/2020 В 21:50
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Хоккей

Фетисов: «Слава богу, моя дочка учится в Америке. Получит образование, которое конкурентно»

04/06/2020 В 16:21
НХЛ

Жена Малкина: «Америка – враг России? Люди, которые так говорят, чувствуют к американцам зависть»

04/06/2020 В 11:43

Последние видео

Play Icon
НХЛ

Эпидемия испанки била по Кубку Стэнли. Игроков финальной серии госпитализировали во время матча

00:02:51
Play Icon
Play Icon
Хоккей

Чех свел с ума болельщиков – вратаря долго не отпускали с площадки и он чуть не ослеп от фотовспышек

00:02:56
Play Icon
Play Icon
НХЛ

«Сент-Луис» растерзал «Бостон»: 4 шайбы, горе хозяев и Кубок Стэнли в руках Тарасенко и Ко

00:05:36
Play Icon
Play Icon
НХЛ

«Сент-Луис» хотел взять Кубок Стэнли дома, но «Бостон» уничтожил мечты «блюз»

00:04:17
Play Icon

Тренды

Чемпионат России

«Обезьяна, убирайся домой!» Первый легионер сборной России: страдал от расизма и нарвался на мафию

5 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Снукер

Робертсон красиво разобрался с Мафлином, оформив третий сотенный брейк на турнире

ВЧЕРА В 21:39
Play Icon
Play Icon
Снукер

Доэрти шикарно отбил шар от борта в противоположную лузу

ВЧЕРА В 21:11
Play Icon
Play Icon
Снукер

Судья запутался в шарах и устроил длинный перерыв Робертсону и Карти в разгар фрейма

ВЧЕРА В 20:20
Play Icon
Чемпионат России

Вагнер Лав возвращается в ЦСКА. В чем его уникальность и зачем он нужен Гончаренко?

06/06/2020 В 16:07
Чемпионат России

Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс» и может вернуться в ЦСКА

06/06/2020 В 05:21
Play Icon
Киберспорт

Дибала сделал Алли в благотворительном матче в FIFA 20. Но оба выбрали не свои клубы

07/06/2020 В 06:56
Play Icon
Play Icon
Championship League

Бинэм допустил редчайшую ошибку: коснулся шара после удара

06/06/2020 В 21:48
Play Icon
Play Icon
Теннис

Оцени, как Надаль выиграл у Федерера сходку у сетки в финале «РГ»-2011

06/06/2020 В 18:46
Play Icon
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Чемпионат Германии

Вернер подпишет 5-летний контракт с «Челси» и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

04/06/2020 В 18:47
Чемпионат России

Совладельцу «Зимней Вишни» и экс-футболисту предъявлено окончательное обвинение

30/05/2020 В 12:27
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалБрагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки
Следующий материалКубино-американская фитнес-модель красотой сбивает с ног. Ее энергетикой можно заряжать технику