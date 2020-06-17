Павел Дацюк
Фото: Getty Images
Схиигумен-захватчик призывает не верить в коронавирус.
Нападающий «Автомобилиста» и экс-хоккеист сборной России Павел Дацюк находится в Среднеуральском женском монастыре, который с помощью казаков захватил схиигумен Сергий, призывающий не верить в коронавирус.
О присутствии в храме 41-летнего хоккеиста сообщает портал URA.ru с места событий. В Свято-Троицком храме проходит служба.
Дацюк и Кучеров не были первыми пиками, но порвали НХЛ. Под каким номером драфтовали русских звезд?
Дацюк ранее выражал поддержку священнику. «Отец Сергий вот уже больше 10 лет мой духовник. У отца Сергия горящее любящее сердце, он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый. Как и раньше, с моей семьей мы хотим каждое воскресенье приезжать в монастырь «Спорительница хлебов». Знаем, что батюшка ждет меня, нас ждет исповедоваться ему, причащаться, задавать ему духовные жизненные вопросы, благословляться. С благословения батюшки многие вопросы решаются сами собой. Я благодарен, что мне и моей семье бог дал такого духовного отца», – говорил хоккеист 5 июня в комментарии для «Екатеринбург Онлайн».
- Схииугмена наказали за отрицание коронавируса. Ему запретили проповедовать, носить крест, исповедовать и проводить литургии до епархиального суда.
- 16 июня отец Сергий сверг настоятельницу монастыря и приказал казакам охранять территорию.
- Павел Дацюк – олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли.
Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках