Игорь Ишаев
Фото: Instagram
После полиции виновник отправился в клинику.
Бывший хоккиест «Амура» Игорь Ишаев стал виновником ДТП в центре Москвы.
Телеграм-канал Mash сообщает, что авария произошла на улице 1905 года. Ишаев за рулем Porsche Panamera врезался в другой автомобиль и получил травму головы. Его увезли в отдел полиции на Пресне, на выручку приехала тетя. Затем мужчину доставили в одну из московских клиник.
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По информации РЕН ТВ, Ишаев провалил тест на наличие в организме алкоголя: проверка показала 0,738 промилле. Также на момент ДТП он был лишен водительских прав.
- Ишаев – второй номер драфта КХЛ-2011 и внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
- В 2017 году он протаранил несколько машин на МКАДе на скорости 300 километров в час.
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