На защитника «Динамо» завели уголовное дело – его обвиняют в захвате барбершопа

Андрею Сергееву грозит до пяти лет лишения свободы.

Хоккеисту московского «Динамо» Андрею Сергееву предъявлено обвинение в самоуправстве, защитнику грозит до пяти лет лишения свободы.

«Бизнес Online» сообщает, что дело возбудили из-за захвата 29-летним Сергеевым барбершопа в Нижнекамске вместе с двумя подельниками – Денисом Переславцевым и Андреем Артемьевым. Обвинение заявляет, что в сентябре 2019 года фигуранты дела «самовольно и вопреки законным требованиям» захватили элитный парикмахерский салон Room BarberShop. Захват произошел, так как прежний владелец барбершопа Андрей Белоусов задолжал хоккеисту 285 тысяч рублей и отказался отдавать долг. Тогда Сергеев и Артемьев заставили Белоусова отдать салон им и сделать управляющим Переславцева.

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Сергеев отрицает обвинения и настаивает на невиновности.

«Господина Белоусова знаю много лет, он вошел ко мне в доверие, пару лет назад брал в долг на развитие своего бизнеса – барбершопа – в сумме 300 тысяч рублей. Он обещал вернуть деньги в скором времени, но этого не произошло, на просьбы вернуть деньги кормил завтраками и уходил от ответа. Вместо благодарности за оказанную помощь он отплатил мне самой настоящей подлостью, и обращение в полицию – это попытка господина Белоусова скомпрометировать меня.

Причины были как минимум две. Первая – нежелание возвращать долг, наличие которого он не отрицает. И вторая – тот факт, что за две недели до его обращения в полицию он похитил у меня кошелек с 40 тысячами рублей, что попало на камеры видеонаблюдения. По моему заявлению было возбуждено уголовное дело, но по непонятным для меня причинам уголовное дело в отношении Белоусова было приостановлено. А я вынужден посещать отдел полиции чуть ли не ежемесячно и раз за разом доказывать, что не имею ни малейшего отношения к событиям, по которым меня оговаривает Белоусов. Что же касается его долга, то он пытался расплатиться оборудованием для парикмахерской, но, по оценкам специалистов, стоимость инвентаря не покрывала и половины долга. Считаю, что страх перед наказанием за кражу послужил поводом оклеветать меня», – заявил хоккеист.

Сергеев подписал контракт с «Динамо» параллельно с расследованием уголовного дела.

В 2011 году хоккеист стал чемпионом мира среди молодежи в составе той самой сборной с Панариным и Тарасенко.

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