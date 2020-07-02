Mercedes Анисина врезался столб электропередач. Накануне хоккеист закупался алкоголем

Лучший снайпер Кубка Гагарина-2012 напомнил о себе.

Российский хоккеист Михаил Анисин, возможно, стал участником ДТП в Тверской области.

Телеграм-канал LIFE SHOT сообщает, что инцидент произошел в поселке Козлово. Mercedes 32-летнего Анисина снес столб электропередач, а водитель скрылся с места происшествия. Полиция пришла домой к хоккеисту, но его родственники сообщили, что не знают, кто находился за рулем, а сам Михаил срочно уехал в Москву по важным делам.

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Местные жители свидетельствовали, что в день аварии Анисин закупался алкоголем.

Анисин – обладатель Кубка Гагарина-2012 в составе московского «Динамо».

Недавно он подписал контракт с клубом из четвертого дивизиона чемпионата Швеции.

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