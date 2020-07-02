Mercedes Анисина врезался столб электропередач. Накануне хоккеист закупался алкоголем

Михаил Анисин
Фото: Getty Images
Лучший снайпер Кубка Гагарина-2012 напомнил о себе.
Российский хоккеист Михаил Анисин, возможно, стал участником ДТП в Тверской области.
Телеграм-канал LIFE SHOT сообщает, что инцидент произошел в поселке Козлово. Mercedes 32-летнего Анисина снес столб электропередач, а водитель скрылся с места происшествия. Полиция пришла домой к хоккеисту, но его родственники сообщили, что не знают, кто находился за рулем, а сам Михаил срочно уехал в Москву по важным делам.
КХЛ
«Чечня в огне, здесь не Афган». Игроки «Кузни» исполняют военные песни
01/12/2016 В 15:25
Местные жители свидетельствовали, что в день аварии Анисин закупался алкоголем.
- Анисин – обладатель Кубка Гагарина-2012 в составе московского «Динамо».
- Недавно он подписал контракт с клубом из четвертого дивизиона чемпионата Швеции.
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере
КХЛ
Крутов, ты попал. Как в Сочи пришел хоккей
15/09/2014 В 21:05
КХЛ
«Сочи» заключил просмотровый контракт с Анисиным
07/08/2014 В 18:32
По теме