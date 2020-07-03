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ФХР досрочно завершила сезон. ЦСКА – чемпион России, «Ак Барс» и СКА поделили серебро

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ЦСКА

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Третье место у московского «Динамо».

ФХР объявила о досрочном завершении сезона с определением итоговых мест по текущим результатам.

Победителем чемпионата России по хоккею стал ЦСКА, «Ак Барс» и СКА поделили второе место – команды совпадают по всем ключевым показателям кроме разницы шайб. Третья строчка – у московского «Динамо». «Основополагающим является принцип спортивной справедливости, учитываются результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф, принимаются в расчет все доступные статистические данные, положения регламентов лиг в сезоне не имеют превалирующего значения при определении победителей и призеров», – говорится в релизе на сайте организации.

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