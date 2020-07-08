StarHit: Телегин утаил от Пелагеи часть имущества и присвоил деньги

Подробности развода от помощника адвоката певицы.

Появились подробности бракоразводного процесса между хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей. Сообщается, что 28-летний форвард утаил часть информации о совместно нажитом имуществе.

«Во время брака у семьи появилась квартира стоимостью 30 миллионов рублей, оформленная на Телегина. Она располагалась в престижном районе, в центре Москвы. Иван ее выгодно продал, и Пелагея предлагала эти деньги направить на погашение ипотеки. Но муж решил иначе. Средства исчезли.

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После изучения всех имеющихся документов и сравнения их с иском Телегина, есть основания полагать, что большая часть семейного имущества была умышленно сокрыта им от раздела. Чтобы установить истину, нами подготовлен встречный иск по разделу имущества так как это установлено семейным кодексом, а не по предложенному Телегиным варианту. Помимо этого, мы будем возражать против раздела квартиры, подаренной мамой Пелагее. Закрыть процесс предложил Иван, Пелагее нечего скрывать. Она не претендовала ни на что и подала только на развод и алименты. Потому что Телегин не торопился разводиться и не помогал дочери. Если бы он не подал иск на раздел имущества, все бы быстро закончилось, – цитирует StarHit помощника адвоката Пелагеи.

Также сообщается, что Телегин забрал себе Bentley стоимостью в 16 миллионов рублей, приобретенный на средства, полученные после продаже автомобиля Пелагеи. Теперь на Bentley ездит новая девушка хоккеиста, Мария Гончар.

Телегин и Пелагея поженились в 2017 году.

У хоккеиста и певицы растет дочь Таисия, Пелагея родила ее в возрасте 30 лет.

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