23-летний хоккеист из ВХЛ умер во время тренировочного сбора

Предположительно, причиной скоропостижной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Нападающий клуба ВХЛ «Южный Урал» Павел Крутиков умер во время тренировочного сбора.

«Сегодня утром находившийся на тренировочных сборах игрок хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий почувствовал себя плохо. Ему была оказана первая медицинская помощь врачом клуба.

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Игрок был доставлен машиной скорой помощи в реанимацию, где скончался. Предварительный диагноз – тромбоэмболия легочной артерии. Жалоб на здоровье у хоккеиста не было.

Высшая хоккейная лига выражает искренние соболезнования родным и близким Павла», – сообщил официальный сайт лиги.

23-летний форвард в этом сезоне выступал за другой клуб ВХЛ – «Сарыарку».

В 32 матчах чемпионата он набрал 11 (4+7) очков.

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