«Падал, вставал, терял сознание и агонизировал». Журналист «СЭ» – подробно о смерти хоккеиста ВХЛ

Озвучены шокирующие детали гибели 23-летнего нападающего.

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко прокомментировал смерть хоккеиста клуба ВХЛ «Южный Урал» Павла Крутия во время тренировочного сбора.

«Заставили парня бежать кросс в самое пекло, по открытой местности, чуть ли не в первый день сборов. Для меня странно, что остальные хоккеисты не пострадали. А Павлу не повезло. Но он (или другой человек) в той ситуации были обречены.

КХЛ 23-летний хоккеист из ВХЛ умер во время тренировочного сбора ДЕНЬ НАЗАД

Я понимаю, что у тренеров, особенно в ВХЛ, свое понимание хоккея, там еще жива вера в советскую школу, мол, раньше кросс бежали и все было нормально, но это в российском хоккее пугает больше всего. К парням относятся, как к мусору, как к материалу, совершенно не задумываясь, что они работают с людьми. Игроки команды «Южный Урал» бежали без контроля (никаких тебе напульсников), в пекло, у многих пульс наверняка подбирался к отметке 200, но никого это не волновало.

Врач подошел к Павлу, который то падал, то вставал, терял сознание и агонизировал, только через 10 минут, скорая помощь приехала через полчаса, а все это время Крутия пытались привести в чувство с помощью нашатыря, обливания водой и пощечин. Не помогало, и он скончался на пути в больницу. Вчера уже даже сообщили причину, сказали про легочный тромб, но теперь хотелось бы официального медицинского заключения. Какой еще тромб, когда тебя гонят на смерть? Нет никакой пользы в кроссах для хоккеистов, а если на улице плохая погода (а жара для человека очень страшна), то можно покрутить велосипед. Но я не собираюсь спорить с методикой. Кто-то верит в кроссы, кто-то в велосипед, кто-то до сих пор считает, что если дать лишний выходной, то все непременно напьются. Но тот, кто любит свою работу, с уважением относится к хоккеистам», – написал Шевченко, который был лично знаком с 23-летним хоккеистом.

Форвард в незаконченном сезоне-2019/20 выступал за другой клуб ВХЛ – «Сарыарку».

В 32 матчах чемпионата Крутий набрал 11 (4+7) очков.

(Фото: официальный твиттер МХЛ).

23-летний хоккеист из ВХЛ умер во время тренировочного сбора

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