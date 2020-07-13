Шведский вратарь нанес на шлем изображение Третьяка

Ларс Юханссон почтил клубную историю.

Шведский вратарь ЦСКА Ларс Юханссон представил дизайн нового шлема, на который нанес изображение легендарного советского хоккеиста Владислава Третьяка.

«Я хотел, чтобы в дизайне хорошо читался ЦСКА. Там есть звезды и логотип. Еще добавили немного истории – по бокам изображен Владислав Третьяк», – рассказал 33-летний Юханссон в комментарии пресс-службе КХЛ.

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Юханссон выступает в ЦСКА с июля 2017 года.

Третьяк играл за московских армейцев с 1969-го по 1984 год.

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