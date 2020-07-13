Шведский вратарь нанес на шлем изображение Третьяка

Ларс Юханссон
Фото: Getty Images
Ларс Юханссон почтил клубную историю.
Шведский вратарь ЦСКА Ларс Юханссон представил дизайн нового шлема, на который нанес изображение легендарного советского хоккеиста Владислава Третьяка.
«Я хотел, чтобы в дизайне хорошо читался ЦСКА. Там есть звезды и логотип. Еще добавили немного истории – по бокам изображен Владислав Третьяк», – рассказал 33-летний Юханссон в комментарии пресс-службе КХЛ.
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- Юханссон выступает в ЦСКА с июля 2017 года.
- Третьяк играл за московских армейцев с 1969-го по 1984 год.
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