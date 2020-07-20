Адвокат Пелагеи: «Сторона Телегина пригрозила вылить очень много грязи»

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Фолк-рокерша и хоккеист уже семь месяцев делят имущество и спорят об алиментах.

Адвокат певицы Пелагеи Филипп Рябченко прокомментировал ее бракоразводный процесс с форвардом ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным.

Он сообщил, что 20 июля суд заслушал доводы обеих сторон, запросил документы и отложил процесс до 11 августа.

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«Иван Телегин подал иск о разделе имущества, мы не планировали этого делать.

Сейчас мы требуем, чтобы раздел имущества прошел по закону. И вообще мы хотим, чтобы все было решено по закону. Сторона Ивана, видимо, хочет чего-то иного, но мы настаиваем именно на этом.

Изначально нам было сказано: давайте, мол, будем мириться, иначе будет вылито очень много грязи. Мы это сейчас и наблюдаем. Но у нас честное, чистое лицо, нам нечего скрывать», – сказал Рябченко в интервью «Р-Спорту».

Пелагея и Телегин узаконили отношения в 2016 году, в январе 2017-го певица родила дочь Таисию.

Пара объявила о разводе в декабре 2019-го и с тех пор продолжают судебный процесс о разделе совместно нажитого имущества и получении алиментов от хоккеиста.

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