Супруга хоккеиста «Барыса» радует глаз и поднимает настроение. Ее инстаграм – 🧊 и 🔥

Мелисса Блэкер
Фото: Eurosport
Джесси Блэкеру страшно повезло.
Джесси Блэкер – канадско-казахстанский хоккеист, который выступает за «Барыс». Его супруга Мелисса – профессиональная модель, в прошлом году подарившая спортсмену дочку. Семейное гнездо пары находится в Лас-Вегасе, но в данный момент они живут в Астане.
Инстаграм Мелиссы – настоящее откровение, полюбоваться которым не мешает в любое время дня и ночи. Мы отобрали самые красивые снимки!
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