Михаил вернулся в КХЛ и рассказал, что думает о своих американских коллегах.

Форвард «Салават Юлаев» Михаил Воробьев рассказал о своем пребывании в США и об отношении американцев к русским.

– Что стало самым сложным для вас в Америке в плане адаптации?

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– Менталитет. В глаза говорили одно, а за спиной другое. Этого я больше всего не понимал. В Америке каждый был сам за себя. Совсем не так, как в России. Здесь, если у тебя проблема, ты можешь позвонить другу и попросить о помощи. К тебе приедут и помогут. А там попросишь помочь собрать кровать – никто не поможет.

– Но вас ведь было четверо в системе «Филадельфии» – три русских и белорус.

– Я имею в виду американцев. Конечно, со своими ребятами мы проводили вместе все праздники. Много общались, даже в межсезонье. Плюс с нами были европейцы, например, чех Давид Каше.

– Какое сейчас отношение к русским в Америке?

– Нас боятся. Американцы думают, что мы бешеные. Например, когда по телевизору показывают передачу про возможный конфликт между Россией и Америкой, они начинают: «Америка, то, се»... Я им всегда отвечал: «Мы, если захотим, пешком через океан перейдем», – рассказал Воробьев в интервью официальному сайту КХЛ.

В 2015 году Воробьев был выбран под общим 104-м номером клубом «Филадельфия Флайерз».

В 2020-м Михаил вернулся в «Салават Юлаев», где выступал в 2015-2017 гг.

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