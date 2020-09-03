Динамо Рига
    -
    17:00
    03.09.20
    Арена Рига
    Барыс
      КХЛ • Регулярный
      Календарь
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      Динамо Рига - Барыс Астана
      КХЛ - 3 сентября 2020

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Динамо Рига – Барыс на Eurosport.ru! 3 сентября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Рига и Барыс и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо Рига и Барыс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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