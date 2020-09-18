Нефтехимик
    -
    19:00
    18.09.20
    Neftekhim Arena
    Авангард
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      Нефтехимик - Авангард
      КХЛ - 18 сентября 2020

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Нефтехимик – Авангард на Eurosport.ru! 18 сентября 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нефтехимик и Авангард и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нефтехимик и Авангард, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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