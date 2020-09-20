Северсталь
    -
    17:00
    20.09.20
    Ice Palace
    Барыс
      КХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Северсталь - Барыс Астана
      КХЛ - 20 сентября 2020

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Северсталь – Барыс на Eurosport.ru! 20 сентября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Северсталь и Барыс и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Северсталь и Барыс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет