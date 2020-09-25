Йокерит
    -
    18:30
    25.09.20
    Hartwall Arena
    Сибирь
      КХЛ • Регулярный
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      Йокерит - Сибирь
      КХЛ - 25 сентября 2020

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Йокерит – Сибирь на Eurosport.ru! 25 сентября 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Йокерит и Сибирь и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Йокерит и Сибирь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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