Сибирь
    -
    13:30
    17.10.20
    Sibir Arena
    Йокерит
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      Сибирь - Йокерит
      КХЛ - 17 октября 2020

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Сибирь – Йокерит на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 13:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сибирь и Йокерит и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сибирь и Йокерит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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