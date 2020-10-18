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Динамо Минск - Спартак

КХЛ - 18 октября 2020

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Динамо Минск – Спартак на Eurosport.ru! 18 октября 2020 года в 17:10 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Минск и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Динамо Минск и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

