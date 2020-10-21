Динамо Москва
    -
    19:30
    21.10.20
    VTB Arena
    Динамо Минск
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      Динамо Москва - Динамо Минск
      КХЛ - 21 октября 2020

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Динамо Москва – Динамо Минск на Eurosport.ru! 21 октября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Москва и Динамо Минск и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо Москва и Динамо Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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