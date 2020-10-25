Куньлунь Ред Стар
    -
    17:00
    25.10.20
    Mytishchi Arena
    ЦСКА
      КХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Куньлунь Ред Стар - ЦСКА

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Куньлунь Ред Стар – ЦСКА на Eurosport.ru! 25 октября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Куньлунь Ред Стар и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Куньлунь Ред Стар и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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