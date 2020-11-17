Сибирь - Торпедо НН

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Сибирь – Торпедо НН на Eurosport.ru! 17 ноября 2020 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сибирь и Торпедо НН и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сибирь и Торпедо НН, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

