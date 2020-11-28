Сочи
    -
    17:00
    28.11.20
    Большой ледовый дворец
    Динамо Рига
      КХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Сочи - Динамо Рига

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Сочи – Динамо Рига на Eurosport.ru! 28 ноября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сочи и Динамо Рига и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сочи и Динамо Рига, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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