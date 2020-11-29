Торпедо НН - Металлург Магнитогорск

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Торпедо НН – Металлург Мг на Eurosport.ru! 29 ноября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торпедо НН и Металлург Мг и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Торпедо НН и Металлург Мг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

