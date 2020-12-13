Сочи
    -
    17:00
    13.12.20
    Большой ледовый дворец
    Спартак
      КХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Сочи - Спартак

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Сочи – Спартак на Eurosport.ru! 13 декабря 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сочи и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сочи и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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