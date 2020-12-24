СКА
Завершено
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19:30
24.12.20
Ice Palace
Северсталь
    КХЛ • Регулярный
    Календарь
    Перед матчем

    СКА - Северсталь

    Хоккей, КХЛ. Следите за матчем СКА – Северсталь на Eurosport.ru! 24 декабря 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СКА и Северсталь и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются СКА и Северсталь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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