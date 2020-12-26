Автомобилист
Завершено
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15:00
26.12.20
Uralets Arena
Нефтехимик
    КХЛ • Регулярный
    Календарь
    Перед матчем

    Автомобилист - Нефтехимик

    Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Автомобилист – Нефтехимик на Eurosport.ru! 26 декабря 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Автомобилист и Нефтехимик и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Автомобилист и Нефтехимик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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