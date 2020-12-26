Йокерит
Завершено
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19:00
26.12.20
Hartwall Arena
Северсталь
КХЛ • Регулярный
Календарь
Перед матчем

Йокерит - Северсталь

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Йокерит – Северсталь на Eurosport.ru! 26 декабря 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Йокерит и Северсталь и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Йокерит и Северсталь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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