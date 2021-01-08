Автомобилист - Барыс Астана

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Автомобилист – Барыс на Eurosport.ru! 8 января 2021 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Автомобилист и Барыс и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Автомобилист и Барыс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

