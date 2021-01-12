Динамо Рига
    -
    20:30
    12.01.21
    Арена Рига
    ЦСКА
      КХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Динамо Рига - ЦСКА

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Динамо Рига – ЦСКА на Eurosport.ru! 12 января 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Рига и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо Рига и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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